Klatkę omijam z daleka

Kim jest Nina, którą gra pani w filmie „Underdog”?

Mieszkanką Ełku, w którym prowadzi mały gabinet weterynaryjny. Mieszka w domu nad brzegiem jeziora i ma bardzo ustabilizowane życie. Jest jednak kobietą po przejściach i nieudanym związku. Ma nastoletnią córkę, z którą są same problemy. Prowadzi ustabilizowane i spokojne życie, dopóki nie pojawia się w nim „Kosa”, czyli tytułowy bohater, który wraca po latach do miasta. To spotkanie wywróci jej życie do góry nogami. Historię ich romansu, który później wybuchnie, łączy jeszcze jeden, fantastyczny zresztą aktor, czyli pies.