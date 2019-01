Wolność i dziewczyna

Osiemnastoletnia Saudyjka Rahaf Mohammed al-Qunun oznajmiła, że nie wierzy w Boga. Ateizm jest w jej ojczyźnie surowo karany. W saudyjskim więzieniu od 2017 r. czeka na egzekucję Ahmad Al-Shamri skazany za próbę odejścia od islamu. Rahaf uciekła, próbowała przez Tajlandię dostać się do Australii. Na lotnisku w Bangkoku zatrzymali ją urzędnicy ambasady Arabii Saudyjskiej, zabrali paszport, chcieli wsadzić do samolotu do domu. Zabarykadowała się w pokoju hotelowym i przez media społecznościowe wysłała w świat wołanie o pomoc.