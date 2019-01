Niech połączą nas zwierzęta

W swoim projekcie ustawy o ochronie zwierząt PiS wycofuje się z zakazu hodowli na futra i uboju rytualnego, a także trzymania psów na łańcuchu. Jak pan myśli, dlaczego?

To dziwne. Prozwierzęce regulacje pojawiły się we wcześniejszym projekcie, który pilotował Krzysztof Czabański. Mam z nim dobre relacje, pod projektem podpisałem się zaraz po prezesie Kaczyńskim, uważając, że akurat ta ustawa powinna powstawać ponad podziałami politycznymi. Dziś słyszymy, że projekt zostanie wykastrowany ze wszystkich przepisów, które są jego istotą. Nie ma na to naszej zgody.