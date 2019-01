Sylwester na falach

KS. MICHAŁ ZALEWSKI SJ

Dobrze, że w Polsce mamy własne problemy. Pensje z czterema zerami dla młodych i zdolnych urzędniczek, kolejny pomysł na ekstradycję religii ze szkół, a na końcu masowe strzelanie do Bogu ducha winnych dzików. Swoją drogą – jeśli ta świńska sprawa ma charakter racji stanu, to czemu nie wyprawić się na dziki z szablami? Jednym słowem, w rodzinnym ogródku dzieje się sporo i są to rzeczy ważne i poważne. Jak zawsze. Dzięki temu nie musieliśmy przez ostatnie dwa tygodnie słuchać o wydarzeniach na Morzu Śródziemnym. Wiadomo, że jak Morze Śródziemne, to pewnie znowu migranci. Jakoś ten temat wyparował ostatnio z naszej debaty publicznej.