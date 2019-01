Homar na dobry humor

Karnawał to czas szaleństw i zabaw. To dobry czas, żeby zaszaleć kulinarnie – zapomnieć o ciężkich świątecznych potrawach, spróbować czegoś nowego, wykwintnego, czego nie jemy na co dzień. Homar, ostrygi, kawior... Czemu nie?

Aneta Kołaszewska Karnawałowe spotkanie z przyjaciółmi lub rodziną i chęć spróbowania najlepszej jakości owoców morza to wystarczający powód, by odwiedzić restaurację L’Arc Varsovie. To warszawska oaza kuchni francuskiej, w której mocny akcent kładzie się na owoce morza. Dzięki bezpośrednim dostawom, które odbywają się dwa, a nawet trzy razy w tygodniu, ryby i skorupiaki są zawsze świeże, jest ich szeroki wybór i sprzedaje się je po konkurencyjnych cenach.