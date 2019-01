Kto się boi Salviniego

Początek końca Unii Europejskiej miał miejsce w Warszawie podczas wizyty włoskiego wicepremiera Matteo Salviniego. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, śledząc komentarze polityków opozycji, widzących w szefie MSW Włoch nowego Mussoliniego, skutecznie namawiającego Jarosława Kaczyńskiego do zdrady UE i rozbicia jej od środka z pomocą faszystów holenderskich, francuskich i węgierskich, a także ku uciesze i na wyraźne polecenie Władimira Putina. Trudno się opozycji dziwić, że formułuje takie apokaliptyczne wizje. W ostatnich miesiącach wiele energii zostało włożonej w stworzenie wrażenia, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE. Nie można więc było przegapić spotkania czołowego dziś eurosceptyka i wroga federalnej Europy, Salviniego, z prezesem PiS. Idealnie pasująca do tezy o tajnym sprzysiężeniu, którego celem jest polexit, a w konsekwencji upadek całej Unii Europejskiej, wizja Kaczyńskiego, pląsającego z Salvinim, Orbánem, Marine Le Pen i Geertem Wildersem na gruzach Europy i witającego w niej Putina, jest dla opozycji bardzo kusząca jako lejtmotyw nadchodzącej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Szkoda tylko, że wiele tworzących ją elementów zwyczajnie nie trzyma się kupy.