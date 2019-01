Róbta swoje

Pamiętajcie, Paweł został zamordowany na Światełku do Nieba. Ja proszę, żeby Jurek Owsiak kierował Orkiestrą dalej. On zawsze obiecywał, że gra do końca świata i o jeden dzień dłużej. I w niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się bardzo dla naszej rodziny, ale on się nie skończył. Dlatego, Jurku, bardzo proszę, wróć do Orkiestry, zmień decyzję i graj dalej. Zwyciężymy i siema! – tak apelowała żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska w środę wieczorem z gdańskiego placu Solidarności, wypełnionego ludźmi oddającymi hołd jej mężowi. Dzień wcześniej Magdalena Adamowicz powiedziała, że życzenie jej męża byłoby takie samo.