Będą fajerwerki

Naukowcy odkryli, że nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, jest na kursie kolizyjnym z Wielkim Obłokiem Magellana. Do zderzenia dojdzie za 2 mld lat. Obłok Magellana orbituje wokół Drogi Mlecznej w odległości 200 tys. lat świetlnych. Po zderzeniu Droga Mleczna stanie się – jak to określają astronomowie – dojrzałą galaktyką spiralną. Dla Ziemi to zderzenie powinno być bezpieczne, znajdujemy się na obrzeżach Drogi Mlecznej, a odległości między gwiazdami są tak duże, że jedyne, co się zmieni, to widoki nocnego nieba. Trzeba tylko trochę poczekać.