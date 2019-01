Patent Wprost na łagodzenie hejtu

RADZI Jakub B. Bączek, trener mentalny

Kiedy redakcja skontaktowała się ze mną w celu stworzenia tego tekstu, usłyszałem, że jego tytuł ma brzmieć „Patent na walkę z hejtem”. Od razu zaproponowałem zmianę na obecną wersję. Używanie w tym kontekście słowa „walka” niepotrzebnie nakręca spiralę agresji. Hejt, jak każdą inną formę ataku, należy łagodzić. Sugerując, że zamierzamy z nim walczyć, mimowolnie przyjmujemy postawę konfrontacyjną. Często bagatelizujemy rolę słów, a to one są fundamentem nienawiści. Nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach głównym polem działania hejterów jest internet. To miejsce, gdzie słowni agresorzy najczęściej wylewają swoje frustracje. Z hejtem nie należy nie tylko walczyć, ale nawet dyskutować. Szansa na to, że merytorycznymi argumentami przekonamy drugą stronę do swoich racji, jest niewielka. Zamiast głowić się nad ripostą, po prostu podziękujmy za opinię albo zmieńmy temat dyskusji.