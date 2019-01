Info radar

Obiecuję śmiech na „Koglu-moglu”

Z Iloną Łepkowską, autorką scenariusza filmu „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”, rozmawia Adam Cissowski.

W czym tkwi fenomen „Kogla-mogla”?

Myślę, że przede wszystkim w dobrych dialogach, które się pamięta. To się bardzo udało w dwóch pierwszych częściach. Moim zdaniem kultowość rodzi się na styku filmu i publiczności. W pewnym momencie scenarzysta i twórcy już nic do tego nie mają, albo to jest, albo tego nie ma. Czasem kultowe stają się filmy, które wcale nie mają wielkiej popularności na początku, a potem dopiero dojrzewają. Trochę tak też było w przypadku „Kogla-mogla”. Dopiero po kilku latach okazało się, że coś chwyciło i zostało w ludziach.