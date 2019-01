Dysonans poznawczy

Ze zdumieniem czytałam w internecie komentarze dotyczące badania Pauliny Górskiej z UW, które pokazują, że zwolennicy opozycji bardziej nienawidzą zwolenników PiS niż odwrotnie. Wielu antypisowców zatrzęsło się z oburzenia. Ruszyli udowadniać, że za mała próba, błędna metodologia, że ta różnica to w ramach błędu statystycznego. Ciekawa reakcja. Nawet jeśli nienawidzimy tylko tak samo albo trochę mniej niż oni – czy to coś zmienia? Ponieważ uważamy, że moralna racja, piękno i prawda są po naszej stronie, sami czujemy się piękniejsi i lepsi od naszych wrogów – tak do tej pory myśleliśmy.