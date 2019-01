Chcę być Jarosławem Kaczyńskim

Dużo pan zarabia?

Już na dzień dobry taka petarda? Myślałem, że zaczniemy od gry wstępnej.

Chce pan być parlamentarzystą, a takie osoby mają obowiązek ujawnić swój majątek. Pan ma dobrze prosperującą kancelarię, jest profesorem na prywatnej uczelni, znanym ekonomistą. Czuję, że to może być ciekawe oświadczenie majątkowe.

Nie jestem ekonomistą, tylko prawnikiem – adwokatem, ale tak na poważnie, to był jeden z głównych powodów, dla których unikałem wejścia w świat polityki. Tam się po prostu mało zarabia, a każdy chce cię inwigilować i oglądać twój portfel. Uważam, że zawodowi politycy z premedytacją uchwalili takie przepisy dotyczące jawności prywatnej sfery finansowej, by zniechęcić ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu, do wchodzenia w politykę. W ten sposób ludzie, którzy żyją wyłącznie z politycznego hejtu, eliminują konkurencję.