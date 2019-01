Hossa Bessa

Frankowicze zapchali sądy

Polacy z kredytami we frankach najwyraźniej wzięli sobie do serca słowa Jarosława Kaczyńskiego, który rok temu radził im, żeby z bankami walczyli w sądach. I stało się. Szacuje się, że w zeszłym roku frankowicze złożyli w polskich sądach aż 7 tys. nowych pozwów przeciwko bankom. Sprawy są dla sędziów skomplikowane, a pisma od prawników liczą nawet kilkaset stron. Wymiar sprawiedliwości dostał zadyszki i liczy na systemowe rozwiązanie sprawy frankowej przez państwo. Ale próżno go szukać. W zeszłym tygodniu po prawie roku przerwy prace wznowiła sejmowa podkomisja ds. kredytów we frankach. Posłowie pokłócili się z frankowiczami i strony rozeszły się bez konkretów.