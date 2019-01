Kolej ma przyszłość i perspektywy

Do końca 2030 r. będziemy mogli mówić o bardzo dobrze zorganizowanej komunikacji na terenie Polski. Dzisiejszy kongres jest miejscem, gdzie rozmawiamy, co jeszcze należy zrobić, by ten rozwój zadowalał wszystkich. Suma tych wszystkich starań pozwoli zorganizować w Polsce transport na poziomie europejskim – mówił podczas dyskusji poświęconej łączeniu aglomeracji Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Panel ten był jednym z dziewięciu, na których omawiano tematy najważniejsze nie tylko dla rozwoju kolei, ale też pasażerów i klientów Grupy PKP. To inwestycje, wykorzystanie funduszy unijnych, ekologia, elektromobilność, innowacje, bezpieczeństwo, przyszła perspektywa budżetowa, Centralny Port Komunikacyjny czy rozwój przewozów towarowych. Sam kongres zorganizowały spółki kolejowe: PKP SA, PKP CARGO SA, PKP Intercity SA oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.