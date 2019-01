Rekordy Volkswagena w Polsce

Marta Szuma

W 2018 r. w Polsce zarejestrowano 532 tys. nowych aut osobowych – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To wzrost o 9,35 proc. w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza, że kolejny rok z rzędu rynek nowych samochodów osobowych w Polsce ma się świetnie. Pod względem liczby zarejestrowanych nowych aut osobowych w 2018 r. Volkswagen zajął drugą pozycję, zaraz za Škodą, należącą również do Grupy Volkswagen.