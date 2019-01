Nowa pierś

Od tego roku kobiety, u których wykryto mutację w genach BRCA1, BRCA2, będą mogły wykonać profilaktyczną mastektomię i będzie to refundowane przez NFZ. Czy dla kobiety to dobra decyzja?

Tak. U kobiet, u których stwierdza się pewne mutacje genowe, jest duże zagrożenie pojawienia się nowotworu piersi. Z medycznego punku widzenia w takiej sytuacji często najlepiej jest wykonać profilaktyczną mastektomię. Towarzystwa naukowe dawno zwracały na to uwagę, jednak nie mogliśmy wykonywać takiej procedury w ramach NFZ. O problemie zrobiło się głośno po tym, jak Angelina Jolie poddała się profilaktycznej operacji usunięcia piersi i jajników. Cieszę się, że od tego roku profilaktyczna mastektomia wraz z rekonstrukcją piersi będzie refundowana przez NFZ. Obawiam się jednak, czy zostanie to właściwie wycenione. Dziś procedury związane z rekonstrukcją piersi są źle wycenione – to znaczy NFZ mało płaci za nie szpitalom. Placówki dokładają do takich operacji, dlatego np. w Centrum Onkologii mamy ogromne kolejki do wykonania wtórnych rekonstrukcji piersi.