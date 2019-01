Perła w świecie pieniądza

Jestem zaszczycony, że dostałem tę statuetkę dzięki głosom członków Akademii. Bez kampanii i wielkich budżetów promocyjnych – mówił w grudniu, odbierając Europejską Nagrodę Filmową, Paweł Pawlikowski. Dzisiaj startuje w amerykańskim wyścigu, w który wielkie studia inwestują miliony dolarów. W 2015 r. jego „Ida” zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, teraz rywalizuje o laur w tej samej kategorii „Zimna wojna”. Sam Pawlikowski jest trzecim – po Romanie Polańskim i Krzysztofie Kieślowskim – polskim artystą z nominacją w kategorii reżyserskiej. Pierwszym, którego uhonorowano za opowieść zrealizowaną po polsku.

Z kolei operator Łukasz Żal drugi raz dostał oscarową nominację za zdjęcia. Nieoczywiste, czarno- -białe, zrealizowane w „akademickim” formacie 4:3. To dowód na to, że Hollywood się zmienia. W czasach, gdy w polityce rządzą antydemokratyczne tendencje i szowinizm, amerykańscy filmowcy otwierają okno na świat. Potrafią zachwycić się opowieścią Pawlikowskiego o miłości niemożliwej, emigracji i duchocie PRL lat 50. Dostrzegają „Romę” Alfonsa Cuaróna o losach pokojówki z Meksyku – bohaterki potrójnie wykluczonej: jako kobieta, Indianka i dziewczyna bez środków do życia. Honorują filmy o rasizmie w Stanach, jak „Green Book” Petera Farrelly’ego czy „Gdyby ulica Beale umiała mówić” Barry’ego Jenkinsa. Jednak choć wydaje się, że akademicy zaczynają do produkcji spoza głównego nurtu podchodzić z szacunkiem, a niekiedy i ze snobizmem, biznes to wciąż biznes. I rządzi się swoimi prawami.