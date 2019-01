Miłość z tundry

Ága” Milko Lazarowa rozgrywa się w ciszy i powolnym tempie. Bo tak też upływa codzienność jej bohaterów. Dawny pasterz reniferów i jego żona żyją w rytmie natury w jurcie w północnej Jakucji. Kultywują dawne wierzenia, szukają znaków, które wysyła im przyroda i czerpią siłę z mitów. Wspominają szczęśliwe lata z córką, która, ku ich rozpaczy, dawno opuściła dom. Ale przecież czują, że ich rzeczywistość przynależy do przeszłości. Na śnieżnej pustyni co jakiś czas pojawiają się ślady smaru skuterów, mroźne, błękitne niebo przecinają smugi samolotów. Życie przenosi się do industrialnych miast Syberii. Lazarow tworzy pełną melancholii i przejmującą realistyczną baśń o odchodzącym świecie. Ale także o miłości, samotności i tak dzisiaj potrzebnym, mądrym, wypływającym ze zrozumienia dla drugiej osoby przebaczeniu.

„Ága”, reż. Milko Lazarow, SNH