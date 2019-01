Pamięć o literaturze

Janusz Drzewucki, „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2”, Wydawnictwo FORMA

Janusz Drzewucki to jeden z ostatnich krytyków literackich, którzy z determinacją uprawiają swój zawód. Świat gna do przodu, kryteria wartościowania zmieniają się z artystycznych na komercyjne, a on robi swoje i budzi to ogromny szacunek. Od czasu do czasu publikuje zbiory swoich tekstów, które układają się w opis zjawisk literackich, podsumowanie jakiejś fazy rozwoju polskiej literatury albo tylko prezentację książek, które go szczególnie poruszyły i które uznał za wybitne. Drzewucki trzyma poziom w czasach, gdy księgarnie zmieniły się z literackich „świątyń” w sklepy z tanimi błyskotkami. On szuka arcydzieła, a jak mniej górnolotnie sam pisze: „szuka pisarzy wyjątkowych, szuka książki wyjątkowej; tak dla siebie, jak i dla innych”. Czyli stara się ocalić pamięć o tych utworach i autorach, którzy trwali lub trwają w niszach wysokiej literatury, bez szans na komercyjny sukces. W jego nowej książce znajdujemy m.in. erudycyjne teksty o autorach, o których – niestety – mało kto już pamięta, takich jak Marian Pankowski, Andrzej Kijowski, Feliks Netz czy Józef Łoziński. Ta książka to jego kolejny raport z tych poszukiwań, raport z wyprawy do świata artystycznych wartości, które coraz trudniej znaleźć.