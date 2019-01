Hanna Zalewska ZESPÓŁ CAVALIADA TOUR

Jazda konna uprawiana jest na całym świecie, w różnych formach i na różnym stopniu zaawansowania. Obok ogromnych, profesjonalnych ośrodków sportowych, w których toczą się przygotowania do rywalizacji olimpijskiej, wyrastają jak grzyby po deszczu mniejsze stajnie rekreacyjne. Coraz więcej ludzi docenia jazdę konną, znajduje spokój i odskocznię od codzienności w obcowaniu z koniem. Jedni wybierają precyzyjne ćwiczenia na ujeżdżalni, inny poszukują ułańskiej fantazji. Każdy znajdzie coś dla siebie w mnogości dyscyplin jeździeckich. FEI, czyli Międzynarodowa Federacja Jeździecka, wyróżnia siedem dyscyplin, w których co cztery lata rozgrywane są mistrzostwa świata. To: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego, powożenie, woltyżerka, sportowe konne rajdy długodystansowe oraz reining. Pierwsze trzy to dyscypliny olimpijskie.