Durczok kontra „Wprost”

Dlaczego i za co przeprasza wydawca „wprost”?

PRZEPROSINY TO WYNIK WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE. Dotyczą one wyłącznie artykułu, w którym opisaliśmy – naszym zdaniem naganne – zachowanie dziennikarza w mieszkaniu na Mokotowie. Chodzi o to, że – jak ujawniliśmy – szef „Faktów” brał udział w szarpaninie z właścicielem mieszkania, a także że w mieszkaniu tym znaleziono biały proszek przypominający narkotyki. Tymczasem właśnie w tym mieszkaniu przebywał wcześniej Durczok.

Czy sąd orzekł, że Kamil Durczok nie dopuścił się molestowania seksualnego?

ABSOLUTNIE NIE. W orzeczeniu sądu podkreślono, iż artykuł, za który przepraszamy, „nie ma nic wspólnego z wcześniej i później poruszanym zarzutem mobbingu i molestowania seksualnego”. To, co Durczok robił w stosunku do swych pracowników, w ogóle nie było przedmiotem tego procesu.