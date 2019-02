Gdy zabawa jest bogiem

Do muzyki zespołu Weezer nie wolno podchodzić poważnie. Naczelną zasadą amerykańskich wykonawców jest frajda z grania. I dlatego, trochę dla hecy, trochę, żeby wywołać wokół siebie zamieszanie, Weezer zaproponował własną, celowo lekko kostropatą wersję słynnego szlagieru „Africa”. Muzycy Toto pogratulowali, a zespół poszedł za ciosem, coverując wszystko, co kocha, lubi lub szanuje. Nie są to wykonania, które sprawią, że spadniecie z krzeseł, w większości ustępują oryginałom, ale na tym polega zabawa. Weezer otwiera sobie drzwi do kolejnych sal koncertowych, młodzi ludzie uczą się od nich klasyki, zaś starzy uśmiechają się pod nosem na to, jak zmasakrowano ich ulubione melodie. „No Scrubs” to oczywiste przegięcie, ale Weezerowi wybacza się więcej niż innym.

Weezer, „Weezer (Teal album)”, Universal