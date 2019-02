Kreatywność, zapał, pasja. Zobacz 7 teledysków, które wybiły się na trudnym polskim rynku

Barbara Wrońska - Nie czekaj

W „Nie czekaj” reżyserka Weronika Ławniczak wraz z Barbarą Wrońską zabierają widzów w podróż kabrioletem po Polsce. A po drodze spotykają m.in. Katarzynę Nosowską, Paulinę Przybysz i Marcina Staniszewskiego.



Kwiat Jabłoni - Dziś późno pójdę spać

Teledysk w reżyserii Kasi Sienkiewicz i Michała Gruszczyńskiego do hipnotycznej piosenki Kwiatu Jabłoni szybko stał się przebojem i pomógł mało znanemu zespołowi w znalezieniu wytwórni. Właśnie ukazała się ich debiutancka płyta.



Mikromusic - Takiego Chłopaka

Łukasz Gronowski i Natalia Jakubowska dokonali jednocześnie spektakularnego i pełnego melancholii recyklingu estetyki lat 80. i skutecznie wypromowali piosenkę „Takiego chłopaka” Mikromusic.



Mister D. - Prezydent

Znów Mister D., ale inny reżyser i kompletnie odmienna estetyka. W „Prezydencie” Macieja Buchwalda głowa państwa na tle prl-owskiej meblościanki okazuje się cichym superbohaterem. Stłamszonym przez polskie realia quasi-Batmanem sterującym światem.



Mister D. x Anja Rubik - Chleb

Tym razem w teledysku Mister D. (czyli Doroty Masłowskiej) Krzysztof Skonieczny odwołał się do zupełnie innej epoki: blokowisk, dresiarzy i towarzyszących im odzianych w dżinsowe mini i białe kozaki kobiet o lśniących różem paznokciach. A w jedną z nich wcieliła się Anja Rubik, co wywołało konsternację w międzynarodowym świecie mody.



Muzykoterapia - Komedia

Stworzony przez Krzysztofa Skoniecznego głęboki OFF to instytucja na rynku teledysków. Dla Muzykoterapii, czerpiąc inspirację zarówno z kina Federico Felliniego jak i Tima Burtona, reżyser wykreował na ekranie świat wędrownej trupy cyrkowej.



Jazz Band Młynarski-Masecki - Abduł Bey

Za ten klip Kobas Laksa dostał w 2017 roku nominację do Fryderyka. Łącząc estetykę lat 20 i 30 ze współczesną wyobraźnią, znany artysta wizualny znalazł autorski klucz do twórczości Jazz Bandu Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego.

Gdy internet rośnie w siłę i staje się ważniejszy od fizycznych płyt, teledyski są chyba jedynym elementem dawnego krajobrazu muzycznego, który nie tylko nie znika, ale staje się coraz istotniejszy. – Żyjemy w wizualnych czasach i często sama piosenka nie wystarcza, aby przykuć uwagę słuchaczy – mówi operator Karol Łakomiec, który robił zdjęcia między innymi do klipów Artura Rojka, Kasi Lins, Darii Zawiałow i O.S.T.R.-a. – Twórcy muszą mieć pomysł na siebie i od początku konsekwentnie budować swoją markę. Najlepszą metodą są właśnie teledyski.

I właściwie wszyscy są co do tego zgodni. W Polsce jednak wciąż rozbijamy się o rafy niewielkiego przemysłu muzycznego. – Przeciętny budżet dla artysty, w którego wytwórnia decyduje się zainwestować, to kilka tysięcy złotych. Ci, którzy są już rozpoznawalni na rynku, mogą liczyć na 10-20 tysięcy – opowiada Anna Maliszewska, współtwórczyni polskiego MTV i reżyserka z ponad setką wideoklipów na koncie. – Są to kwoty, za które można nakręcić dobre produkcje, ale zbyt małe na organizację profesjonalnego planu zdjęciowego – dodaje.

Razem z pieniędzmi brakuje czasu, często wideoklipy kręci się w trakcie jednego dnia zdjęciowego. Problemem rynku pozostaje też wyrwa pomiędzy produkcjami sponsorowanymi przez gigantów a samofinansującymi się artystami korzystającymi z darmowych kanałów internetowej dystrybucji. – Wiele wskazuje na to, że będą powstawały albo wideoklipy znanych muzyków czy związane z takimi sponsorowanymi wydarzeniami jak Męskie Granie, albo produkcje całkowicie niezależne, nastawione na dotarcie jak najmniejszym kosztem do jak najszerszej grupy odbiorców – twierdzi Maliszewska.

Na szczęście wciąż nie brakuje artystów, którzy wszelkie te braki obchodzą kreatywnością, zapałem, pasją. W nowym numerze tygodnika „Wprost” Dariusz Kuźma przedstawia raport o polskim rynku teledysków. Powyżej polecamy siódemkę świetnych polskich teledysków.