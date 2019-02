Co z tą Wiosną?

lewo

PIĘĆ PUŁAPEK CZYHA NA POLITYCZNYCH PRZYWÓDCÓW; CZĘŚĆ JUŻ W NICH SIEDZI, CZĘŚĆ MA JE DOPIERO PRZED SOBĄ. Pierwsza to pułapka mojżeszowa. Przywódca jest przekonany, że wyprowadza naród z niewoli egipskiej (np. z postkomunizmu) i prowadzi go w kierunku ziemi obiecanej, gdzie królować będzie On, a przy nim Jezus, Maryja i żołnierze wyklęci. Jezusa i Maryję już koronował, na niego przyjdzie czas. Polityk – Mojżesz wie, że ma długą drogę przed sobą, jest nieustępliwy i skuteczny.