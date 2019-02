Mowa miłości nie tylko na walentynki

Czy państwa małżeństwo spełnia funkcję edukacyjną?

LUCYNA KIRWIL: Nawet o tym nie pomyśleliśmy… JERZY BRALCZYK: W jakimś sensie wszystko pełni funkcję edukacyjną, także małżeństwo. Ale nasza książka „Pokochawszy” może być tak odbierana. Niektórzy czytelnicy mogą ją traktować jako opowieść z życia celebrytów… L.K.: … i żon celebrytów… J.B.: …a inni mogą ją uznać właśnie za poradnik czy podręcznik. Ale właściwie nie jest ona ani jednym, ani drugim – w każdym razie nie przede wszystkim. Jest raczej próbą wspólnej refleksji psychologa i językoznawcy nad funkcją języka w miłości, nad tym, jak miłość wyznajemy, jak o niej mówimy. Z odwołaniami do teorii naukowych, do literatury i filmu, a czasami do doświadczeń własnych, bo tego trudno uniknąć. Czytelnikom odpowiada też nasze poczucie humoru.