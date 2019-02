Kościół w dwóch odsłonach

KS. MICHAŁ ZALEWSKI SJ

Śledzenie newsów z życia Kościoła to emocjonalny rollercoaster. Nie zdążysz dobrze nacieszyć się jakimś sukcesem, a już na rozgrzanej głowie ląduje ci kubeł zimnej wody. Trochę to nie przystoi, by tak czcigodna instytucja fundowała swoim wiernym huśtawkę nastrojów w stylu „Gry o tron”. A właśnie tak wyglądały ostatnie dni – z jednej strony bezprecedensowa wizyta papieża na Półwyspie Arabskim, z drugiej kolejna odsłona sprawy molestowania przez byłego już księdza z zakonu chrystusowców.