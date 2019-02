Chory mięsny biznes

Niech pan poda adres, przyjadę i towar zabiorę. Co do ceny, to dogadamy się na miejscu – powiedział nam przedstawiciel handlowy, który oficjalnie ogłasza się na portalach internetowych. Zaproponował, że pomoże „pozbyć się problemu”. Z podobnym „problemem” zadzwoniliśmy do kilkunastu osób z całej Polski, które zaoferowały nam skup trefnego mięsa. Każdy handlowiec, w każdej części Polski zaproponował nam odebranie towaru. Czyli bydła, którego w oficjalnych ubojniach nie przyjmą ze względu na stan zdrowia. To w branżowej terminologii tzw. leżaki, czyli zwierzęta, które np. złamały nogę, są chore albo w inny, fizyczny sposób nie nadają się do sprzedania. Normalnie rolnik powinien „zutylizować” takie bydło. Czyli wezwać odpowiednie służby, które uśpią zwierzę i zabiorą je z hodowli. Ale to dla rolnika oznacza straty, bo cała procedura kosztuje przynajmniej kilkaset złotych. Czyli zamiast zarobić na sprzedaży mięsa, hodowca musi dopłacić do jego eliminacji.