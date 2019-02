Łzy po Iranie

Dobre imię Polski w Iranie właśnie legło w gruzach. W tej chwili jestem całkowicie zablokowany na tym rynku. Nie mogę ani eksportować, ani importować – mówi Witold Gapik, właściciel firmy Caspian Trade. Do Iranu wysyłał polskie płytki ceramiczne. Z Iranu importował cement. „Nasz rząd nie ma wyczucia. Ma za to syndrom małego dziecka, które za wszelką cenę chce przybić piątkę z Donaldem Trumpem”. To już Michał Paca, prezes warszawskiej spółki Bioelektra. W irańskiej prowincji Chuzestan chciał postawić innowacyjny zakład przetwarzania odpadów.