Komórki pod ochroną

Hubert Modrzejewski

Kiedy w 1992 r. firma IBM zaprezentowała prototyp pierwszego inteligentnego telefonu, zapewne nikt się nie spodziewał, jak wielkim sukcesem okaże się to przedsięwzięcie. Z dzisiejszej perspektywy Simon (tak nazywał się produkt IBM) oferował niewiele. Miał wbudowany notatnik, kalkulator, książkę adresową, kalendarz, pocztę elektroniczną i gry. Od wyposażenia ważniejsze okazało się jednak coś innego: idea, że telefon to znacznie więcej niż urządzenie służące do komunikowania się. To przedmiot, który ma wiele funkcji i oferuje dużą liczbę usług. Karta płatnicza, aparat fotograficzny, dyktafon czy mp3. To tylko niektóre sprzęty i usługi, zastępowane przez współczesne telefony z rodziny smart. Do tego dochodzi wiele aplikacji, chociażby wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych, bank, platforma zakupowa czy nawigacja. Jest jeszcze coś – każdego roku powstają nowe udoskonalenia, zarówno jeśli chodzi o jakość aparatów, jak i oprogramowania. Pomysł, by połączyć wiele funkcji w jednym podręcznym urządzeniu, nie mógł nie okazać się sukcesem. W 2013 r. po raz pierwszy sprzedano na świecie więcej smartfonów niż telefonów komórkowych. Ten trend stale rośnie.