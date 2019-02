Chiński ambaras

New York Times” twierdzi, że ekipa Trumpa nalega, aby Polska wykluczyła chiński koncern Huawei z przetargów na mobilny system łączności piątej generacji (5G). Ludzie Trumpa mają w poufnych rozmowach łączyć kwestie stałej bazy US Army w Polsce i polskiej współpracy z Huawei. Nowojorska gazeta znajduje się co prawda na szpicy frontu walki z Trumpem, więc jej doniesienia mają ograniczoną wiarogodność. Ale po tym, jak Amerykanie potrafili skłonić Kanadę do aresztowania córki twórcy Huawei (znanej na Zachodzie jako Cathy Meng), a następnie oskarżyli ją o oszustwa, kradzież technologii i utrudnianie śledztwa – rzecz wygląda na dość prawdopodobną. Waszyngton sam wykluczył Huawei z przetargów na 5G i wywiera teraz presję na cały świat, aby ten dołączył do blokady technologicznej Chin. Podobnie postępują najbliżsi sojusznicy Ameryki – Anglicy, Australijczycy i Japończycy.