Mały przewodnik po rasach koni

Hanna Zalewska, ZESPÓŁ CAVALIADA TOUR

Aby wyhodować dobrego konia, trzeba mieć ogromną wiedzę, doświadczenie i wyczucie. Hodowla koni to trudne zadanie, które może przynieść spore zyski. Jest opłacalna, jeśli konie osiągają wyniki sportowe i odnoszą sukcesy. Ceny tych zwierząt są różne – można kupić konia zarówno za 4 tys. zł, jak i za 4 mln zł. To, ile wart jest dany koń, zależy od rodowodu, kondycji i osiąganych przez niego sukcesów. Ile jest koni w Polsce? Według Polskiego Związku Hodowców Koni ich pogłowie wynosi ponad 270 tys. Z tego prawie 135 tys. to konie zimnokrwiste, ponad 90 tys. szlachetne (gorącokrwiste) i 45. tys. – kuce. Te pierwsze to konie silne i masywne, odróżniające się od gorącokrwistych temperamentem i budową – są zazwyczaj bardzo spokojne. Te drugie to konie o dużej sprawności fizycznej, najczęściej użytkowane w sporcie oraz rekreacji. Mają żywy temperament i lekką budowę, co jest ich cechą charakterystyczną. Kuce to konie, których wysokość w kłębie nie przekracza 149 cm, o cechach swych dziko żyjących przodków (to m.in. żywotność). W artykule przedstawiamy najpopularniejsze w Polsce rasy koni.