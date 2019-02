Samotność kinowego widza

Wie pan, że niektórzy wciąż wspominają reklamę polskiego piwa, w której wystąpił pan w latach 90.?

Ale to raczej nie moja zasługa, tylko filmu „Leon zawodowiec”, który był wtedy bardzo popularny. Niewiele pamiętam z tego czasu. Traktuję mój zawód podobnie jak tenisiści mecz. Oni momentalnie zapominają o wywalczonym punkciei podchodzą do kolejnego, jakby był ich pierwszym. Ja też ukończone projekty wypycham z pamięci, by nie kolidowały z tymi nowymi. Więc od razu ostrzegam, że jeśli chce mnie pan pytać o filmy, które kiedyś nakręciłem, istnieje duża szansa, że nie będę potrafił udzielić odpowiedzi.