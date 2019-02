Pokonywanie obcości

„Granica”, reż. Ali Abbasi, Aurora Films

Nazwanie „Granicy” horrorem jest za proste. Podobnie jak twórcy amerykańskiego „Uciekaj” czy francuskiego „Mięsa”, Ali Abbasi wykorzystuje ten gatunek, aby stworzyć na wskroś społeczny film. W zaskakującej i przewrotnej opowieści nierzeczywiste zjawiska służą mu tylko do zbudowania metafory naszego stosunku do inności. Bohaterka ma twarz zdeformowaną wskutek, jak twierdzi, genetycznej skazy. Ale ma też dar. Za pomocą węchu wyczuwa ludzkie emocje. Dzięki temu staje się skuteczną strażniczką graniczną i współpracowniczką policji. Z czasem jednak dowiaduje się o sobie prawdy, którą przez dekady ukrywał przed nią ojciec. Musi się odnaleźć w rzeczywistości na nowo, inaczej spojrzeć na swoją pozycję odmieńca, zakwestionować własne wartości. To wszystko prowadzi ją do tak ważnych dzisiaj pytań o źródła nienawiści i możliwość pokonania obcości.