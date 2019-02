Rapowe ziarno miłości

Wspólnym mianownikiem albumów wydawanych w Asfalcie jest staranna produkcja i dbałość o to, by od płyty nie odbił się nikt, kto w rapie, tym bardziej polskim, jest mniej zorientowany. Miłosz Stępień vel Młody Janek vel Otsochodzi na „Miłości” pamięta, że lekko kiczowate patenty klawiszowe w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej pomagają dotrzeć do starszych słuchaczy. Nagrania takie jak „Tydzień” czy „Nigdy już nie będzie tak jak kiedyś” potrafią więc urzec swoją naturalną rytmiką, organiczną przebojowością. Ale jeśli mu zazdrościć, to lekkości, łatwości, flow i tego, co w dawnych czasach nazywano świetnym songwritingiem. Nie lekceważąc „Miłości”, aż korciłoby zapytać, co by było, gdyby muzyk wzorem Tego Typa Mesa (też tu gościnnie obecnego) zaczął płynąć w stronę bardziej otwartych brzmień i muzycznych przestrzeni. Dajmy mu na to czas – ma raptem 22 lata, głowę kipiącą od pomysłów i niezwykły dystans do rzeczywistości. Cudowne połączenie.

Otsochodzi, „Miłość”, Asfalt