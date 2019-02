Romans z Pięknym Jasiem

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Gospodynie z Doliny Dunajca wyczarowują z tej niezwykłej fasoli cuda. Wyśmienicie smakuje gęsta zupa fasolówka podprawiona wędzonym boczkiem, z odrobiną kiełbasy. Ale są też i bardziej pomysłowe dania. Piękny Jaś sprawdza się jako surowiec do fasolowych kiełbas wędzonych i parzonych, kotletów, pasztetów i rolad. Można je nawet pomylić z tymi spreparowanymi z dorodnego wieprzka. W Małopolsce, na południowy wschód od Krakowa, od Sądecczyzny po pasmo Pogórzy króluje tradycyjnie fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca. Przywieziona do Europy z Ameryki Południowej przez konkwistadorów, do Polski sprowadzona przez królową Bonę, ulubiła sobie zaciszne wilgotne brzegi Dunajca. Nawet koryto rzeki w tym miejscu, między Tropiem a Zakliczynem, przybiera kształt strąka fasoli. Piękny Jaś ma status produktu regionalnego chronionego znakiem jakości Unii Europejskiej.