Skuteczne spanie

Matthew Walker

Jak twierdzi wielu moich kolegów badaczy, wdzieranie się technologii do naszych domów i sypialni ograbia nas ze sporych ilości cennego snu. Wiele dowodów potwierdza tę tezę, np. szkodliwy wpływ urządzeń emitujących po zmroku światło LED. Naukowcy przekonują, że powinniśmy chronić analogowość snu w coraz bardziej cyfrowym świecie, zostawiając technologię za drzwiami sypialni. Akurat z tym ostatnim się nie zgadzam. Owszem, przyszłość snu będzie polegała na powrocie do przeszłości w tym sensie, że musimy odzyskać zdolność regularnego, obfitego snu, którego jako ludzkość mogliśmy zażywać jeszcze 100 lat temu. Tyle że walka z technologią to w mojej ocenie niewłaściwe podejście przede wszystkim dlatego, że bylibyśmy z góry skazani na porażkę: nigdy nie zapędzimy technologicznego dżina z powrotem do butelki, zresztą nie ma takiej potrzeby. Powinniśmy wykorzystać to potężne narzędzie do naszych celów. Jestem w zasadzie pewien, że za trzy do pięciu lat na rynku będą dostępne tanie urządzenia pozwalające na precyzyjne monitorowanie snu i rytmu dobowego. W następnej kolejności powiążemy je z również coraz powszechniejszymi zautomatyzowanymi sieciami urządzeń grzewczych i oświetlenia w naszych domach. Już teraz podejmowane są pierwsze próby w tym obszarze.

Spersonalizowane lekarstwo na sen

Wynikają z tego dwie ekscytujące możliwości. Po pierwsze, urządzenia te mogłyby porównywać sen każdego członka rodziny z temperaturą rejestrowaną przez termostaty w jego sypialni. Za pomocą prostych algorytmów moglibyśmy nauczyć system grzewczy, jaka temperatura najbardziej odpowiada osobie zajmującej daną sypialnię w oparciu o parametry biofizjologiczne mierzone przez indywidualne urządzenia monitorujące sen. Owszem, czynników wpływających na dobry lub zły sen w nocy jest wiele, ale temperatura bez wątpienia do nich należy. Co ciekawsze, moglibyśmy zaprogramować spadek i wzrost temperatury w ciągu nocy zgodny z oczekiwaniami organizmu. Z czasem sztuczna inteligencja opracowałaby zindywidualizowane warunki termiczne dostosowane do rytmu dobowego każdego użytkownika każdej sypialni, odchodząc od niekorzystnego jednorodnego tła, które zaburza sen większości ludzi używających typowych termostatów.