Żeby serce biło dłużej

Światowa Organizacja Zdrowia na początku roku wymieniła czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci. Na liście znalazły się m.in. zanieczyszczenia powietrza, nieszczepienie się, groźne patogeny. Jest tam również kilka czynników znanych od dawna: niezdrowa dieta, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej. Wszystkie one przyczyniają się do rozwoju nowotworów, chorób układu krążenia i płuc, a także do powstawania udarów. Z raportu Warsaw Enterprise Institute (WEI) z 2018 r. wynika, że choroby układu krążenia były przyczyną 45 proc. zgonów Polaków (ok. 180 tys.). Z tej liczby niewydolność serca odpowiadała za ok. 60 tys. zgonów. Oznacza to, że co siódmy Polak i co trzeci pacjent kardiologiczny zmarł z tego powodu.