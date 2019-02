Barbara Konarska

Był rok 2013 i wiedza społeczeństwa o Wyklętych była w zasadzie żadna. Grupa byłych harcerzy zapraszała, aby bieganiem upamiętnić tych, których imiona nie mówiły ludziom nic. Pobiegło 18, a rodziny przyszły pokibicować. Kiedy startowali, każdy z biegaczy miał w duszy rozczarowanie i przekonanie, że porwali się z motyką na słońce. Jednak kiedy biegli leśną trasą, stali się jedną drużyną. Na mecie wiedzieli już, że każdy, kto pobiegnie, kto przewalczy niezdecydowanie, poczuje – być może nawet po raz pierwszy – czym jest udział w tym, co łączy, i co to znaczy być razem. Trzeba tylko dać szansę innym poznać tych, dla których jest ten bieg. Nauczyć ich tego, czego mieliśmy nigdy nie umieć. Dlatego edukacja stała się ważnym elementem projektu.

Trzysta sześćdziesiąt pięć

Mamy rok 2019. Nie ma innego wydarzenia w Polsce, które w skali takiego czynnego porywu społecznego można by było porównać z tym projektem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym to ruch społeczny. Każdego roku setki tysięcy ludzi na całym świecie w tym samym dniu, z tego samego powodu, niezależnie od pogody, zakładają sportowe buty, kurtki, polary, pakują do samochodów dzieci i pojawiają się na starcie największego na świecie biegu pamięci. W VII edycji bieg wystartuje w 365 miejscach na świecie. To ok. 300 miast, miasteczek, wsi, 50 miast garnizonowych w Polsce i misje wojsk sojuszniczych (Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Irak, Łotwa) na różnych kontynentach. Żeby uruchomić ten wielki zryw społeczny, który tak samo sprawnie działa w Warszawie, gdzie biegnie kilka tysięcy osób, a na koncerty przyjeżdżają gwiazdy polskich scen i estrady, jak i w najmniejszej miejscowości, w której bieg jest inicjatywą lokalnego zapaleńca, potrzebny jest skuteczny organizator. Głównym organizatorem, inicjatorem i pomysłodawcą Tropem Wilczym jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz wspierająca ją Fundacja Wolne Dźwięki. To właśnie ludzie z tych fundacji wywodzą się z grupki 18 szaleńców, którzy pobiegli w 2013 r. To oni właśnie aktywowali kilkutysięczną grupę organizatorów lokalnych na całym świecie, w tym urzędników miejskich, gminnych, fundacje, kluby sportowe, parafie, szkoły, tysiące wolontariuszy, wojsko, Polonię, misje wojskowe i chrześcijańskie. Bieg objęty jest Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.