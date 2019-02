Nienawiść to towar, na którym się świetnie zarabia

Podczas poprzedniej naszej rozmowy dla „Wprost” wspominałeś, że nie przepadasz za słuchaniem radia. Teraz na płycie „Za niebawem” śpiewasz, że nie do końca fajnie jest kupować gazety.

W radiu najbardziej upierdliwą sprawą są reklamy. W moim przekonaniu zupełnie wykluczają one możliwość słuchania, przekraczają moje możliwości percepcyjne. Zwłaszcza nieprawdopodobna liczba kampanii specyfików na hemoroidy i zatwardzenie, z lubością prezentowanych o 9 rano. To jest zwyczajnie słabe. Po gazety też specjalnie nie sięgam, bo to się źle rozkłada w samochodzie, za duże formaty. Jest w nich papka. Choć, jak mówię, nie przyglądam im się specjalnie, więc nie wiem, jaka jest procentowa zawartość informacji istotnych, a jaka bzdur. Obroną przed zalewem informacji jest selekcja wiadomości. Konieczna, by to przeżyć w miarę zdrowo psychicznie.

Zawodzą cię dzisiejsze media?

Mówię o tym na płycie. Przy naszym podziale społecznym tytuły prasowe, po które sięgasz, od razu sygnalizują, po której jesteś stronie, i zdradzają twoje zamiłowania. To kolejna słaba historyjka. Pewnie pojawi się próba osadzenia naszej płyty w obecnej rzeczywistości, twierdzenia, że jest publicystyczna – z czym, oczywiście, będę polemizował. Życie gazetowe dotyczy dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje na szczytach władzy. To mnie zniechęca, bo dopiero z dystansu widać, czy wydarzenia mają jakiś sens, czy zmienią coś w naszym życiu. Mam bardziej zbalansowany, zrównoważony stosunek do informacji i ważniejsze wydają mi się te, które są zweryfikowane przez czas.