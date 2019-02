Info radar

Kwieciński wiceprezesem EBI?

Minister inwestycji i rozwoju może za kilka miesięcy zostać wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego – dowiedział się „Wprost”. Jerzy Kwieciński może być kolejnym ministrem, który po eurowyborach odejdzie z rządu. Wówczas wyjechałby jednak nie do Brukseli, lecz do Luksemburga. Według nieoficjalnych informacji to właśnie on może być kandydatem polskiego rządu do EBI. Polska będzie mogła obsadzić prestiżową funkcję wiceprezesa tej instytucji, jeśli dojdzie do brexitu oraz gdy państwa członkowskie i Parlament Europejski dokończą procedurę. To może zaś potrwać kilka miesięcy. EBI to bank, który udziela kredytów na projekty wspierające cele unijne. Jerzy Kwieciński objął tekę ministra inwestycji i rozwoju po tym, jak Mateusz Morawiecki został premierem. Wcześniej był także wiceministrem w pierwszym rządzie PiS, następnie w rządzie Donalda Tuska.

ANNA GIELEWSKA