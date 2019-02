Randka w ciemno na deskach teatru

Jak to jest zmierzyć się z legendarną postacią geja w spektaklu „Berek, czyli upiór w moherze 2”, który można oglądać w warszawskim teatrze IMKA?

Rzeczywiście gram postać, którą w pierwszej części „Berka” fantastycznie stworzył Paweł Małaszyński.To duże wyzwanie, ponieważ zastępowanie aktora w roli, która trafiła do tysięcy widzów, jest ryzykowne. Do tej kontynuacji zaprosiła mnie Ewa Kasprzyk. Grana przez nią postać Anny Lewandowskiej jest w tym spektaklu najważniejsza i to ona najbardziej rezonuje z publicznością. W związku z tym mam poczucie, że postać Pawła tylko jej partneruje i daje lustro dla jej wypaczonych poglądów. Jest to więc rodzaj roli służebnej wobec postaci Ewy.