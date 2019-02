Mój przyjaciel geniusz

Kim dla świata mody był Karl Lagerfeld?

Fenomenem, który nie ma sobie równych. Wizjonerem, człowiekiem renesansu, influencerem nowej ery. Był projektantem, reżyserem, filozofem, fotografem, artystą. Wystarczy przeczytać kilka jego złotych myśli, by zrozumieć, jak był odważny i bezkompromisowy. Robił, co chciał, za największy luksus uważał to, że nie musi się przed nikim tłumaczyć. Nie ma następcy.