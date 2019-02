Wakacje z campami

W pierwszą sobotę wakacji, 22 czerwca, gigantyczny parking przy targach Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą, przemieni się w dworzec autobusowy z kilkunastoma stanowiskami, informacją i biurem rzeczy znalezionych. W ciągu kilku godzin odjedzie stąd 60 autokarów, które zabiorą na wakacje ponad 2 tys. uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Cel to przede wszystkim campy, obozy ulokowane w dziewięciu ośrodkach wypoczynkowych: na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Pomorzu, Pojezierzu Drawskim, w Górach Stołowych i w Wielkopolsce. Autokary wrócą w to samo miejsce po upływie dwóch tygodni. Przekażą nieletnich wczasowiczów stęsknionym rodzicom, zabiorą kolejnych. I tak pięć razy, aż do końca wakacji. W sumie przez całe lato spod Ptak Warsaw Expo (część pasażerów dosiądzie się po drodze) na kolonie i obozy Chrisa wyruszy ponad 12 tys. uczestników. Tak działa firma stworzona przez nauczyciela wychowania fizycznego (z wykształcenia) i języka angielskiego (z zamiłowania), który w porę wyczuł światowe trendy w wypoczynku dzieci i młodzieży oraz potrafił wykorzystać sprzyjające okoliczności.