Liczy się nie tylko zysk

Pod koniec maja 2017 r. stu uczniów i grupa dziesięciu wolontariuszy z Grupy Enea spotkali się nad brzegiem Wisły, we wsi Kępeczki koło Kozienic, aby wspólnie zarybiać królową polskich rzek. Z wysokiego brzegu obserwowali, jak przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego (akcja odbyła się pod jego patronatem) wypuszczają z wypełnionych wodą worków do rzeki kilka tysięcy młodych szczupaków. Wybór gatunku nie był przypadkowy – szczupak jest rybą, której liczebność ostatnio bardzo się zmniejszyła. Zarybianie Wisły przy udziale uczniów pobliskich szkół i pracowników Enei powtórzono jesienią – tym razem do Wisły trafiło 500 kg młodych szczupaków. Podwodne życie pomagają też chronić: Grupa Lotos i Carrefour Polska.