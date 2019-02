Wartości, które są jak powietrze

Wielu z was może się zastanawiać, co tutaj robię, ale wydaje mi się, że najlepsze odpowiedzi są proste. Tygodnik „Wprost” jest miejscem, w którym od zawsze powinienem być i tutaj pisać. Na łamach „Do Rzeczy” razem z Marcinem Makowskim przez trzy lata przeprowadziliśmy prawie 160 rozmów o polityce, których efektem stała się książka pt. „Patrzeć, jak świat płonie”, portretująca obserwowany z dnia na dzień przechył politycznych narracji ze strony globalizmu w kierunku prawicowego populizmu. Od Stanów Zjednoczonych przez Europę Zachodnią po Polskę. Ten trend ostatnio, za sprawą Brazylii, przeniósł się również do Ameryki Południowej. Choć w „Do Rzeczy” zbudowaliśmy stałe grono czytelników, na dłuższą metę tezy, które tam głosiłem, były jak przekonywanie przekonanych. Oczywiście konserwatywni odbiorcy tygodnika nie ze wszystkim musieli się ze mną zgadzać, szczególnie na gruncie walk frakcyjnych wewnątrz polskiej prawicy oraz PiS.