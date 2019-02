Płuca jak plastry miodu

Duszność, zmęczenie przy wysiłku, zadyszka, suchy kaszel, brak powietrza przy wykonywaniu różnych czynności, np. podczas wchodzenia na piętro – wiele osób początkowo takie objawy ignoruje, sądząc, że mniejsza wydolność fizyczna to sprawa wieku, nadwagi lub np. palenia papierosów. Problemy z czasem się nasilają, zadyszka pojawia się po przejściu coraz mniejszego dystansu. Często jednak chory przez wiele miesięcy nie idzie z tego typu dolegliwościami do lekarza. A jeśli nawet pójdzie, lekarz zwykle myśli o takich chorobach jak zapalenie płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy niewydolność serca. Niepokój powinny wzbudzić też powtarzające się zapalenia płuc. Wszystkie te objawy mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Jeśli jednak nie ma poprawy po leczeniu, np. antybiotykiem czy lekami rozszerzającymi oskrzela, lekarz rodzinny powinien skierować chorego do pulmonologa. Przyczyną problemów mogą być inne choroby płuc, w tym rzadka, ale bardzo poważna i szybko postępująca – idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).

Postawienie diagnozy nie jest łatwe. Konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań. Chorzy często nawet dwa lata i dłużej są odsyłani od lekarza do lekarza, czekają na wizytę u specjalisty lub na badania. To źle, bo w tym czasie IPF szybko postępuje i stopniowo pozbawia chorego oddechu.