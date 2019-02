Białko do zadań specjalnych

Ze świecą szukać kobiety, która nie słyszała o kolagenie. Białko to – choć nazwa kojarzy się raczej z czymś sztucznym – naturalnie występuje w ciele każdego z nas i odpowiada m.in. za jędrność skóry, sprawność stawów i wzmocnienie naczyń krwionośnych. Nic więc dziwnego, że producenci kosmetyków dodają kolagen do swoich specyfików. O kolagenie z pewnością słyszeli też mężczyźni intensywnie uprawiający sport. Każdy z nas powinien wiedzieć, czym jest kolagen, jaką odgrywa rolę w ciele człowieka i dlaczego wraz z wiekiem warto go suplementować.

Mechanizm (nie do końca) doskonały

Dobra wiadomość – nasz organizm potrafi sam produkować kolagen i w dodatku go magazynuje. Zła jest taka, że ten mechanizm wraz z wiekiem spowalnia. Jeszcze gorsza, że wiele czynników, w tym nasze codzienne nawyki, niszczy włókna kolagenowe. Nie służą im papierosy i opalanie. Nie bez znaczenia są także smog czy zła dieta, uboga w witaminę C (wspomaga produkcję kolagenu) oraz naturalne źródła kolagenu (galarety, w tym owocowe, salceson czy podroby). Oznacza to, że dzięki zmianie stylu życia, sięganiu po suplementy diety i stosowaniu odpowiednich produktów kosmetycznych możemy spowolnić procesy starzenia i tempo zużywania kolagenu. Lepiej przecież zapobiegać niż później zmagać się ze skutkami ubytku włókien kolagenowych.