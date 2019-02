Pod przykrywką

To fenomenalny dokument. Talal Derki, autor mocnego „Powrotu do Homs”, przez dwa lata obserwował codzienność syryjskich dżihadystów. Wiedząc, że demaskacja grozi mu śmiercią, udawał sympatyka bojowników. Stworzył wstrząsający portret zwyczajnych ludzi, których przeżarły fanatyzm i nienawiść. Bo bohater „O ojcach i synach” jest facetem w średnim wieku. Z brzuchem, jowialnym. Ale gdy stoi na warcie w jednym z posterunków i udziela Derkiemu wywiadu, przeprosi na chwilę, wyceluje broń i odda strzał. A później znów spojrzy w kamerę, żeby swobodnie kontynuować myśl. A kiedy tego będzie wymagała „sprawa”, zmusi własne dzieci do szkoleń bojowych. Choć wie, że najprawdopodobniej zapłacą za to życiem. Reżyser pisze tę elegię dla Syrii, którą pamięta z młodości, z przerażeniem, że nie wyciągnęliśmy wniosków z lekcji XX w.

„O ojcach i synach”, reż. Talal Derki, Krakowska Fundacja Filmowa