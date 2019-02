Kalejdoskop

Czarny humor

Jessica Williams i Phoebe Robinson za oceanem zyskały popularność jako autorki kontrowersyjnego podcastu „2 Dope Queens”. Na sukces zapracowały opowieściami o ym, dlaczego czarne nastolatki nie mogą znaleźć stanika w sklepie dla białych i co czuły, gdy dotknęły pierwszy raz włosów białych chłopaków – miękkich, przypominających im perukę. Postawiły na lokalność i mikroskalę, zamiast – jak inni komicy – brać na muszkę cały kraj. Dzięki HBO teraz nie tylko je słychać, ale też widać. A komiczki w pełni to wykorzystały: w każdym odcinku wielokrotnie zmieniają kreacje, a zaproszonych gości nakłaniają do nietypowych zadań. W drugim sezonie prowadzące ścigają się na plecenie warkoczy z Lupitą Nyong’o, Daniela Radcliffe’a zmuszają do rozpoznawania różdżek z filmów o Harrym Potterze, a stand-upera Bowena Yanga do rozprawienia się z mitami o seksie po metamfetaminie. Jest pikantnie, apolitycznie i co najważniejsze – królewsko śmiesznie. Artur Zaborski

„Odpałowe królowe”, premiera drugiego sezonu: 1 marca w HBO i HBO GO