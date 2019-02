Jak mówić, by nas słuchano

Tak jak dziennikarz zawsze zadaje sobie pytanie, do kogo ma trafić jego informacja i czy odbiorcy jest ona potrzebna, tak każdy, kto planuje wystąpienie publiczne, przygotowując się do niego, powinien zacząć właśnie od ustalenia, do kogo ma mówić. I dlaczego. Ten sam schemat działa zarówno w przypadku wykładów dla studentów, jak i prezentacji biznesowych. Kluczowe dla losów naszego wystąpienia może być już pierwsze zdanie. To ono ma sprawić, że odbiorca zechce skupić się na tym, co do niego mówimy. Pierwsze zdanie musi być niczym tytuł prasowy, obok którego nikt nie jest w stanie przejść obojętnie.